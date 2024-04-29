SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

Son dakika haberi: Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk şansını zora soktu. Maçın ardından sahaya geri gelen Terim, taraftarların flaş tepkisine maruz kaldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...