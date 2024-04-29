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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:00

SON DAKİKA: Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan Süper Lig play-off'larında şampiyonluk turunda mücadele ve heyecan devam ediyor. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, evinde şampiyonluk iddiası olmayan Aris'e 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. Karşılaşmadan sonra sahaya geri gelen Fatih Terim, taraftarların şok tepkisine maruz kaldı. Yenilginin ardından sinirden çılgına dönen Terim, telefonunu yere fırlattı.

SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

Son dakika haberi: Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk şansını zora soktu. Maçın ardından sahaya geri gelen Terim, taraftarların flaş tepkisine maruz kaldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

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SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

AEK mağlubiyetinin hemen ardından Aris'e de kaybeden Fatih Terim önderliğindeki Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2'lik skorla geçerken, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA: Yunanistan’da Fatih Terim’e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala toplamda 75 puanla şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürdü.

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