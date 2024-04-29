Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:00
SON DAKİKA: Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır darbe! Pana-Aris maçında olaylar: Telefonunu yere fırlattı
SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan Süper Lig play-off'larında şampiyonluk turunda mücadele ve heyecan devam ediyor. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, evinde şampiyonluk iddiası olmayan Aris'e 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. Karşılaşmadan sonra sahaya geri gelen Fatih Terim, taraftarların şok tepkisine maruz kaldı. Yenilginin ardından sinirden çılgına dönen Terim, telefonunu yere fırlattı.