Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
19:31
Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet'i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...
Son dakika haberi: Galatasaray'da kadro planlarında yer alamayan Zaniolo, geçtiğimiz sezon Atalanta'ya bu ara transfer döneminde de Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da da 17 numarayı giyecek olan Zaniolo, bu numarayı neden seçtiğini tekrar dile getirdi. İtalyan futbolcu, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ı yeniden andı ve herkesi duygulandıran sözler söyledi.