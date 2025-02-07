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Haberler Galeri Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet'i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:31

Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet'i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

Son dakika haberi: Galatasaray'da kadro planlarında yer alamayan Zaniolo, geçtiğimiz sezon Atalanta'ya bu ara transfer döneminde de Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da da 17 numarayı giyecek olan Zaniolo, bu numarayı neden seçtiğini tekrar dile getirdi. İtalyan futbolcu, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ı yeniden andı ve herkesi duygulandıran sözler söyledi.

Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet’i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

Galatasaray'da İtalyan yıldızın yeni adresi açıklandı. Sezon başında Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo sezon sonuna kadar bir diğer Serie A ekibi Fiorentina'da kiralık olarak forma giyecek.

Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet’i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

Galatasaray'dan yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet’i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

Bu anlaşmaya göre:

⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur. Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet’i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

ZANIOLO NEDEN 17 NUMARAYI SEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Zaniolo, Galatasaray'ın ardından Fiorentina'da da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.

Son dakika: Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammet’i unutmadı! Yeni formasını bu sözlerle açıkladı...

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK İÇİN SEÇTİM"

Nicolo Zaniolo: 17 numaralı formayı Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybeden çocuk için seçtim. Bunu onun babasına söz vermiştim.

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