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Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:09

Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekip Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, evinde oynanan ik maçı 3-2 skorla aldı. Rövanş için avantaj elde eden sarı kırmızılı ekip hız kesmeden gelecek mücadeleye odaklandı. Letna Stadı'nda oynanacak maç için nefesler tutuldu. İddialı ilerleyişini sürdüren ekip yoluna devam ediyor. Peki; Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray'ın maç programı...

Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesi devam ediyor. İlk maçta puan kapan Aslan, rövanşta deplasmana konuk olacak. 90+1'de Icardi'nin golü ile öne geçen ve maçı kazanan ekibe Muslera'nın kurtarışları damga vurdu. Sırada ikinci adım var. Peki; Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...

Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇINA MUSLERA DAMGASI!

15 Şubat günü oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasına kendi evinde başlayan Galatasaray, Sparta Prag ile karşılaştı. Maçta 5 gol kaydedildi. Kazanan takım Galatasaray oldu.

İşte Galatasaray'ın 3 golü:

19' Kerem Demirbay

60' Dires Mertens

90+1' Mauro Icardi

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Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

90+1'de öne geçiren Icardi golünün yanı sıra maça Muslera'nın kurtarışları damga vurdu. Okan Buruk; "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek" sözleriyle yıldız isme dikkat çekti.

Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

SPARTA PRAG GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Heyecanlı mücadele Letna Stadyumu olarak bilinen Generali Arena'da oynanacak.

Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

  • Milan - Rennes
  • RC Lens - Freiburg
  • Young Boys - Sporting Clube
  • Benfica - Toulouse
  • SC Braga - Karabağ
  • Galatasaray - Sparta Prag
  • Shakhtar Donetsk - Marsilya
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