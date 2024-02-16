Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

90+1'de öne geçiren Icardi golünün yanı sıra maça Muslera'nın kurtarışları damga vurdu. Okan Buruk; "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek" sözleriyle yıldız isme dikkat çekti.