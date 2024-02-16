Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç programı

Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:09
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekip Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, evinde oynanan ik maçı 3-2 skorla aldı. Rövanş için avantaj elde eden sarı kırmızılı ekip hız kesmeden gelecek mücadeleye odaklandı. Letna Stadı'nda oynanacak maç için nefesler tutuldu. İddialı ilerleyişini sürdüren ekip yoluna devam ediyor. Peki; Sparta Prag - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray'ın maç programı...