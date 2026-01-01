Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | "Her zaman yanındayız”
Giriş Tarihi: 01.01.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:13

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | "Her zaman yanındayız”

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için binlerce insan toplandı. 4 Büyük takımın temsilcileri de alanda yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçeli yöneticiler de alana geldi. Dikkat çeken açıklamalar yapıldı. İşte o sözler...

  • ABONE OL
Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü' binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Spor camiasının önemli fertleri de Filistin'e destek olmak amacıyla bu organizasyona katıldı. 4 büyük takımın temsilcileri alanda yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukc, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçeli yöneticiler açıklamalar yaptılar… İşte o sözler...

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, "Biz her zaman, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer almışız." dedi.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

'FİLİSTİN HALKININ HEP YANINDAYIZ'

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, "Dikkat çekmek için, bu zulüm son bulsun diye buradayız." ifadelerini kullandı.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Sarı Kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk ise "Türk halkı olarak, Filistin halkının hep yanındayız. Destek olmak istedik." diye konuştu.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri de Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi İlker Alkun yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk gününde, insanlığın vicdanını yaralayan zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Mazlumun yanında, adaletin tarafındayız. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına hayır demek için Galata Köprüsü'ndeyiz." dedi.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Adem Köz ise "Yeni yılın ilk sabahında, zulme karşı insanlık için buradayız. Filistin'i unutmuyoruz." açıklamasını yaptı.

Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | Her zaman yanındayız

SERDAL ADALI DA KATILDI!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Filistin için düzenlenen yürüyüşe katılan isimler arasında yer aldı.