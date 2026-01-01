Haberler
Spor camiasından Filistin’e destek! 4 Büyükler de katıldı | "Her zaman yanındayız”
Giriş Tarihi: 01.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:13
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için binlerce insan toplandı. 4 Büyük takımın temsilcileri de alanda yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçeli yöneticiler de alana geldi. Dikkat çeken açıklamalar yapıldı. İşte o sözler...