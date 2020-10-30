Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar. ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın. ALEX DE SOUZA - FENERBAHÇE MAURICIO LEMOS - FENERBAHÇE MEHMET ZEKİ ÇELİK - LILLE UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR SOFIANE FEGHOULI - GALATASARAY CENGİZ ÜNDER - LEICESTER RADAMEL FALCAO - GALATASARAY GIGI DATOME - MILANO HAKAN ÇALHANOĞLU - MILAN MERT HAKAN YANDAŞ - FENERBAHÇE OĞULCAN ÇAĞLAYAN - GALATASARAY BERNARD MENSAH - BEŞİKTAŞ