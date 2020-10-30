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Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 13:59

Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

İzmir'de son dakika deprem haberi... Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 6.8 şiddetindeki İzmir depremi için Türk futbolu birlik oldu. Birçok futbolcu İzmir için sosyal medyadan destek paylaşımları yaptı. İşte o paylaşımlar...

Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.

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Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

ALEX DE SOUZA - FENERBAHÇE

Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

MAURICIO LEMOS - FENERBAHÇE

Sporculardan İzmir depremi için destek mesajları

MEHMET ZEKİ ÇELİK - LILLE

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