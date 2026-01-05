Süper heyecan! İşte Galatasaray – Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11’leri

BURUK İLE TEKKE'NİN YARIŞI

Ligde lider olan Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile Wilfried Singo maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Eren Elmalı ise Okan Buruk'tan şans bekleyecek. Trabzonspor cephesinde ise Paul Onuachu ile Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda…