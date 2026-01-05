Haberler
Süper heyecan! İşte Galatasaray – Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11’leri
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:21
Turkcell Süper Kupa'da ilk kez düzenlenen dörtlü finalde Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 20.30'da kozlarını Gaziantep'te paylaşacak. Kupadaki ikinci finalisti belirleyecek Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Adana'da oynanacak. Kupayı müzesine götürecek takım 10 Ocak Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda belirlenecek.