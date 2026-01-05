Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:21

Süper heyecan! İşte Galatasaray – Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11’leri

Turkcell Süper Kupa'da ilk kez düzenlenen dörtlü finalde Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 20.30'da kozlarını Gaziantep'te paylaşacak. Kupadaki ikinci finalisti belirleyecek Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Adana'da oynanacak. Kupayı müzesine götürecek takım 10 Ocak Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda belirlenecek.

YUNUS EMRE SEL
Turkcell Süper Kupa tarihte ilk kez dört takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bugün Gaziantep'te oynanacak GalatasarayTrabzonspor maçı ile başlayacak turnuvada 2026 yılının ilk kupasını almak için tüm takımlar kıyasıya yarışacak.

BURUK İLE TEKKE'NİN YARIŞI

Ligde lider olan Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile Wilfried Singo maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Eren Elmalı ise Okan Buruk'tan şans bekleyecek. Trabzonspor cephesinde ise Paul Onuachu ile Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda…

Sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Edin Visca ile Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra transfer izni verilen Arif Boşluk da kadroda yok. İki teknik adam da sakatlıklar nedeniyle sürpriz hazırlıklar yapıyor.

HEYECAN A SPOR VE ATV'DE

Dörtlü finalde A Spor ve ATV'de heyecan da yakından takip edilecek. GalatasarayTrabzonspor ve FenerbahçeSamsunspor maçlarının öncesinde gün boyunca özel bağlantılar ve yayınlarla A Spor kupa heyecanını yaşatırken saatler 20.30'a geldiğinde ise ATV'de canlı yayında kozlar paylaşılacak.

EREN GERİ DÖNDÜ, GÖZLER ICARDI'DE

Galatasaray, çifte kupayla tamamladığı geçen sezonu Süper Kupa ile taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen dışında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. İleri uçta görev yapacak Mauro Icardi, Süper Kupa'da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Arjantinli'ye hücumda Sane, Yunus ve Barış Alper destek verecek.

Aldığı ceza nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalan Eren Elmalı da bugünkü maçla birlikte futbola geri dönüyor. Cezasını tamamlayan milli oyuncuyu Okan Buruk, Kazımcan Karataş yerine Trabzonspor'a karşı ilk 11'de tercih edecek.

EKSİK ÇOK, İNANÇ TAM

Trabzonspor'da Fatih Tekke, 8 eksik oyuncunun yokluğunda Nwakaeme kozu ve sürpriz mevkii hamleleriyle zafere odaklandı. Takımda orijinal mevkii sol bek olan bir oyuncunun olmayışı nedeniyle bu bölgeye Ozan Tufan'ı çekmesi beklenen Fatih Tekke'nin stoperde ise Serdar Saatçı ve Batagov ikilisini görevlendirmesi bekleniyor.

Yine orta saha pozisyonda da çok sayıda eksik oluşu nedeniyle sakatlıktan yeni dönen Folcarelli'nin bu maça ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Trabzonspor adına en önemli sürpriz olarak Nwakaeme'nin geri dönmesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncu bu maça özel hazırlandı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray'da Okan Buruk'un Trabzonspor maçında tercih etmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Galatasaray maçında tercih etmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.

ŞAMPİYON OLAN KASAYI DOLDURUR

Kupada şampiyonluğa ulaşacak takım da kasasını dolduracak. Bilet gelirlerinin yanı sıra iki maç sonunda sezonun ilk kupasını da kaldıracak kulüp aynı zamanda 40 milyon lirayı aşan ödülün de sahibi olacak.

İKİNCİ KEZ CİHAN AYDIN

GalatasarayTrabzonspor maçını yönetecek olan Cihan Aydın, 14 Mayıs 2022'den bu yana Süper Lig'de görev alıyor. 2014'te hakemliğe başlayan 33 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, 2026 yılında FIFA kokartı da takacak. Aydın, geçen sezon yine Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.