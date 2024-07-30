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Haberler Galeri Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:08

Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos günü oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, saat kaçta çıkacak, nereden alınır sorularına yanıt arıyor. Taraftarlar alarmlarını kurdu. İşte, Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları 2024...

Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman saat kaçta çıkacak, nasıl alınır soruları gündemdeki yerini aldı. Maç tarihi yaklaşırken bu tarihi karşılaşmaya şahitlik etmek isteyen futbolseverler biletlerini almaya hazırlanıyor. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında heyecan dorukta. İşte, Süper Kupa final maçı bilet fiyatları...

Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ATV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

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Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maçın biletleri 30 Temmuz 2024 Salı günü satışa çıkacak.

Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları saat 09.00'a alarmlarını kurdu.

Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

NASIL BİLET ALINIR?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Beşiktaş final maçı bileti passo.com adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com. adresinde yer alacak.

Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI

Turkcell Süper Kupa 2024 maçının bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar Doğu ve Kuzey Tribünlerinde yer alacak.

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