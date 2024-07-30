Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
09:08
Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos günü oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, saat kaçta çıkacak, nereden alınır sorularına yanıt arıyor. Taraftarlar alarmlarını kurdu. İşte, Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları 2024...