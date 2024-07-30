Süper Kupa biletleri satışa çıktı! Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman saat kaçta çıkacak, nasıl alınır soruları gündemdeki yerini aldı. Maç tarihi yaklaşırken bu tarihi karşılaşmaya şahitlik etmek isteyen futbolseverler biletlerini almaya hazırlanıyor. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında heyecan dorukta. İşte, Süper Kupa final maçı bilet fiyatları...