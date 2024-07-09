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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:16

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa final tarihi için geri sayım başladı. EURO 2024'ün sona ermesinin ardından oynanması beklenen Süper Kupa Finali bu yıl Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Galatasaray geçtiğimiz yıl lig kupasını kazanma başarısını gösterirken, diğer tarafta Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Lig bitmeden oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa final tarihi 2024: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanırken, gözler bir yandan da Süper Kupa finaline çevrildi. Bilindiği üzere bu yıl Süper Kupa mücadelesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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