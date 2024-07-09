Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:16
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Kupa final tarihi için geri sayım başladı. EURO 2024'ün sona ermesinin ardından oynanması beklenen Süper Kupa Finali bu yıl Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Galatasaray geçtiğimiz yıl lig kupasını kazanma başarısını gösterirken, diğer tarafta Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Lig bitmeden oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi