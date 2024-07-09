SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa final tarihi 2024: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanırken, gözler bir yandan da Süper Kupa finaline çevrildi. Bilindiği üzere bu yıl Süper Kupa mücadelesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?