Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:37
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Süper Kupa final tarihi belli oldu! A Milli Futbol Takımımız, dün talihsiz bir şekilde EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda etti. Bu sonucun ardından ise gözler Süper Kupa finali tarihine çevrildi. Bilindiği üzere bu yıl Süper Kupa finali Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Galatasaray geçtiğimiz yıl Süper Lig kupasını kazanmayı başarırken, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanan takım olmuştu. Lig bitmeden başlamadan oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi futbolseverler, 'Galatasaray Beşiktaş maçı yayın kanalı, saati ve tarihi'ne ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi