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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:37

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Süper Kupa final tarihi belli oldu! A Milli Futbol Takımımız, dün talihsiz bir şekilde EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda etti. Bu sonucun ardından ise gözler Süper Kupa finali tarihine çevrildi. Bilindiği üzere bu yıl Süper Kupa finali Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Galatasaray geçtiğimiz yıl Süper Lig kupasını kazanmayı başarırken, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanan takım olmuştu. Lig bitmeden başlamadan oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi futbolseverler, 'Galatasaray Beşiktaş maçı yayın kanalı, saati ve tarihi'ne ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Süper Kupa finali için tarih belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasında şanssız bir mağlubiyet alan millilerin ardından gözler Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline çevrildi. Bilindiği üzere Süper Kupa finalinin lig başlamadan önce oynanacağı daha önce belli olmuştu. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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