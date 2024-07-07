SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Süper Kupa finali için tarih belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasında şanssız bir mağlubiyet alan millilerin ardından gözler Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline çevrildi. Bilindiği üzere Süper Kupa finalinin lig başlamadan önce oynanacağı daha önce belli olmuştu. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?