SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.