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Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:15

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Süper Kupa Finali 2024 tarihi için araştırmalar hız kazandı. ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Kupa Finali 2024 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin taraftarlarının yanı sıra birçok sporsever tarafından beklenen heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta oynanacak soruları yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverlerin odağında yer aldı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 2024 Süper Kupa Finali hakkında ayrıntılı bilgiler…

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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