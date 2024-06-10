SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
17:15
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Süper Kupa Finali 2024 tarihi için araştırmalar hız kazandı. ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?