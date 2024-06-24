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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 01:09

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası devam ederken, bir yandan da Süper Kupa maçı tarihi araştırılıyor. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede oynanacak, tarih belli mi? İşte Süper Kupa final tarihi 2024…

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Süper Kupa final tarihi 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa finaline çıkacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Süper Kupa final maçı tarihi 2024 ve ayrıntılı bilgiler…

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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