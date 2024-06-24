Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
01:09
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayında?
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası devam ederken, bir yandan da Süper Kupa maçı tarihi araştırılıyor. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede oynanacak, tarih belli mi? İşte Süper Kupa final tarihi 2024…