Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

SÜPER KUPA MAÇI OYNANACAK MI, ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan 2024 tarihinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Toplantısı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligden çekilme ve Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Süper Kupa'yla alakalı ki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi?"

"Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."