Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:24
Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?
Süper Kupa final maçının iptal olup olmadığı araştırılıyor. Fenerbahçe Kulübü, kritik olağanüstü genel kurulunu 2 Nisan'da gerçekleştirdi. Kongrede Süper Kupa finaline çıkmama ve ligden çekilme konusu da tartışıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç, Süper Kupa'yla alakalı iki opsiyonu olduklarını bildirdi. Bu gelişme sonrası ise Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı, ertelendi mi, iptal mi oldu?'' soruları yanıt aramaya başladı. 2023 yılının Aralık ayında oynanması planlanan ancak yaşanan gelişmeler sonrası ertelenen Süper Kupa finalinin Nisan ayında oynanması kararlaştırılmıştı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar