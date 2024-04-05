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Haberler Galeri Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:24

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

Süper Kupa final maçının iptal olup olmadığı araştırılıyor. Fenerbahçe Kulübü, kritik olağanüstü genel kurulunu 2 Nisan'da gerçekleştirdi. Kongrede Süper Kupa finaline çıkmama ve ligden çekilme konusu da tartışıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç, Süper Kupa'yla alakalı iki opsiyonu olduklarını bildirdi. Bu gelişme sonrası ise Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı, ertelendi mi, iptal mi oldu?'' soruları yanıt aramaya başladı. 2023 yılının Aralık ayında oynanması planlanan ancak yaşanan gelişmeler sonrası ertelenen Süper Kupa finalinin Nisan ayında oynanması kararlaştırılmıştı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

Süper Kupa finali ne zaman, iptal mi oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sıkışık maç takvimini öne sürerek Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesini istemişti. TFF Yönetim Kurulu ise bu talebi reddetmişti. Ligden çekilme iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 2 Nisan'da yapıldı. Başkan Ali Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Süper Kupa ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ise uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacaklarını söyledi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı, ertelendi mi? İşte son durum.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

SÜPER KUPA MAÇI OYNANACAK MI, ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan 2024 tarihinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Toplantısı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligden çekilme ve Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Süper Kupa'yla alakalı ki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi?"

"Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

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Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

"ERTELEME VE YABANCI HAKEM OLMAZSA SÜPER KUPA'YA ÇIKMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Kupa maçı için TFF'ye gönderdikleri yazıyı açıkladı. Bilecik şunları söyledi;

''Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımımız ile çıkacağız. Taraftarlarımızı bize güvensinler. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim.

Şanlıurfa kentine de bir mesajım var. Futbolun oynanabileceği güzel bir atmosferden de affımızı istemiş olacağız. Boynumuzun borcu olarak, sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte A takımımızı kente götüreceğiz ve Şanlıurfalılara Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz.''

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURU YAPMIŞTI

Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Futbol Federasyonu'na iletirken Yunanistan Futbol Federasyonu'nun Olympiakos ile ilgili kararına dikkat çekmişti.

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Fenerbahçe maça çıkacak mı? Süper Kupa ertelenecek mi?

SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün Galatasaray ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebini kabul etmedi.

TFF'nin Fenerbahçe'nin talebini reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacağını açıkladı.

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