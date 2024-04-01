Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:46

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz aylarda ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın iptal olup olmadığıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Taraftarlar "süper kupa finali ne zaman oynanacak" araştırmasına başlarken TFF yeni tarihi ve maç yerini açıkladı. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finali tarihi ve yeri belli oldu. Peki Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak? İşte Süper Kupa final tarihi

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından yeni gün ve saati belli oldu. Mücadelenin yeri ve tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, ezeli rakipler arasında oynanacak Süper Kupa finali ne zaman? İşte Süper Kupa finaline dair detaylar

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finaline dair açıklamayla futbol severlerin merakı son buldu. TFF'den gelen açıklama:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de oynanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF yaptığı açıklamayla Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı da belli oldu. İki ezeli rakibi buluşturan mücadele, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE YAYINLANACAK?

Ezeli rakipleri buluşturan karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI BİLETİ NE KADAR?

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri www.passo.com.tr adresinden 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te ise genel satışa sunuldu.
Güney Kale Arkası - 1.000 TL
Maraton Tribünü - 2.000 TL
Numaralı Tribün - 2.000 TL

SON DAKİKA