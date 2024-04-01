SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından yeni gün ve saati belli oldu. Mücadelenin yeri ve tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, ezeli rakipler arasında oynanacak Süper Kupa finali ne zaman? İşte Süper Kupa finaline dair detaylar