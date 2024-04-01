Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:46
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ TARİHTE? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, biletler satışta mı?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz aylarda ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın iptal olup olmadığıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Taraftarlar "süper kupa finali ne zaman oynanacak" araştırmasına başlarken TFF yeni tarihi ve maç yerini açıkladı. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finali tarihi ve yeri belli oldu. Peki Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak? İşte Süper Kupa final tarihi