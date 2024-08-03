SÜPER KUPA Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı!

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU!

1996 yılından 2006 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu tarihten itibaren ise Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyonda iki ezeli rakip 3 Ağustos Cumartesi gecesi 9. randevuya çıkacak. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adı ile yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş 2 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Süper Kupa adı ile yapılan karşılaşmalarda iki takım birer kez kupayı müzesine götürdü