Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

BJK GS Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Futbolseverler biletlere yoğun ilgi gösterirken Galatasaray- Beşiktaş mücadelesinin şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki, Süper Kupa Galatasaray, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...