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Haberler Galeri Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 02.08.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:23

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

Süper Kupa maçında Galatasaray Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği kupa sahibini bulacak. Sarı-kırmızılılar kupayı 7 kez, rakibi siyah beyazlılar ise 2 kez havaya kaldırdı. GS-BJK Süper Kupa ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Son şampiyon Galatasaray evine üst üste bir kupa daha götürmek istiyor. Peki Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri…

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

BJK GS Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Futbolseverler biletlere yoğun ilgi gösterirken Galatasaray- Beşiktaş mücadelesinin şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki, Süper Kupa Galatasaray, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

SÜPER KUPA GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Karşılaşma saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak.

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Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

SÜPER KUPA GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Süper Kupa final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

SON SÜPER KUPA KAZANANLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR

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