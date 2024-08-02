Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 02.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
14:23
Süper Kupa maçında Galatasaray Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği kupa sahibini bulacak. Sarı-kırmızılılar kupayı 7 kez, rakibi siyah beyazlılar ise 2 kez havaya kaldırdı. GS-BJK Süper Kupa ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Son şampiyon Galatasaray evine üst üste bir kupa daha götürmek istiyor. Peki Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri…