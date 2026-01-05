Haberler
Galeri
Süper Kupa'yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:16
Süper Kupa'yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da heyecan bugün başlıyor. Yarı finalde Galatasaray – Trabzonspor, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. Mücadeleler öncesinde son 20 yılın şampiyonlarını ve en çok kupa kazanan takımları sizler için derledik. İşte o liste...