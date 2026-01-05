Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Kupa'yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:16

Süper Kupa'yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da heyecan bugün başlıyor. Yarı finalde Galatasaray – Trabzonspor, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. Mücadeleler öncesinde son 20 yılın şampiyonlarını ve en çok kupa kazanan takımları sizler için derledik. İşte o liste...

  • ABONE OL
Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Final müsabakası öncesinde son 20 yılın şampiyonlarını ve kupayı en çok kazanan takımları derledik.

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

İŞTE ŞAMPİYONLAR...

96/97 Galatasaray

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

97/98 Beşiktaş

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

06/07 Beşiktaş

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

07/08 Fenerbahçe

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

08/09 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

09/10 Fenerbahçe

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

10/11 Trabzonspor

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

12/13 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

13/14 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

14/15 Fenerbahçe

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

15/16 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

16/17 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

17/18 Konyaspor

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

18/19 Akhisarspor

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

19/20 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

20/21 Trabzonspor

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

21/22 Beşiktaş

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

22/23 Trabzonspor

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

23/24 Galatasaray

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

24/25 Beşiktaş

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

GALATASARAY: 17

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 10

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 10

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 9