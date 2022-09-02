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Haberler Galeri Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 20:46

Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Avrupa'nın en büyük futbol ligleri, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da kulüpler yeni sezon için tamamen hazır. Yaz transfer dönemi boyunca birçok oyuncu rekor bedellerle transfer yaparken, birçok oyuncu da kulüpsüz kaldı. Kulüpsüz kalan bu oyuncular için Süper Lig ekipleri fırsat kolluyor. Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona ermesi, transferde çarpıcı gelişmelere neden olabilir. İşte kulüpsüz kalan dünya yıldızları...

Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Avrupa futbolunda 2022-2023 yaz transfer dönemi sona erdi.

Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Yaz ayları boyunca birbirinden fazla dikkat çeken transfer gerçekleşti. Futbolun geleceği olarak görülen Haaland, Nunez ve Tchouameni gibi oyuncular, yeni takımlarına imza attı.

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Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Ancak yaz transfer dönemi boyunca hiçbir kulüple anlaşamayan da birçok futbolcu ortaya çıktı.

Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

İşte Avrupa'da 2 Eylül tarihinde sona eren transfer döneminin ardından boşta kalan dünya yıldızları...

Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Marcelo

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