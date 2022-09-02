Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
20:46
Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Avrupa'nın en büyük futbol ligleri, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da kulüpler yeni sezon için tamamen hazır. Yaz transfer dönemi boyunca birçok oyuncu rekor bedellerle transfer yaparken, birçok oyuncu da kulüpsüz kaldı. Kulüpsüz kalan bu oyuncular için Süper Lig ekipleri fırsat kolluyor. Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona ermesi, transferde çarpıcı gelişmelere neden olabilir. İşte kulüpsüz kalan dünya yıldızları...