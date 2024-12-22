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Haberler Galeri Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:30

Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

2024-2025 Süper Lig gol krallığı yarışında heyecan dorukta. Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 mağlup etmesi ardından listede önemli bir noktaya gelen Barış Alper Yılmaz tablonun ilk sıralarına rakip oldu. Osimhen ise gol sayısını artırdı. Öte yandan Eyüpspor listenin şaşırtan takımları arasında. Peki; Süper Lig'de gol kralı kim olacak? İşte, gol krallığında güncel sıralama...

Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

Süper Lig gol krallığı tablosu 2024-2025 devre arası öncesinde takip ediliyor. Son karşılaşmalardan çıkan sonuçlarla güncellenen listede yıldız isimler dikkat çekiyor. Futbolseverler taraftarı oldukları takımların futbolcularını yakın takiba aldı. İşte, güncel gol kralı adayları...

Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2024-2025

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda devre arasına girilirken gol kralı adayları ön plana çıkmaya başladı. Zirvede santraforlar Piatek ve Simon Banza'nın yarışı sürüyor.

İşte, gol krallığında son durum:

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Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

1 - KRZYSZTOF PİATEK / BAŞAKŞEHİR FK (10 GOL)

Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

2- SİMON BANZA / TRABZONSPOR (10 GOL)

Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

3 - VİCTOR OSİMHEN / GALATASARAY (9 GOL)

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