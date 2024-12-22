Giriş Tarihi: 22.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
20:30
Süper Lig gol krallığı yarışında sıralama güncellendi! 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
2024-2025 Süper Lig gol krallığı yarışında heyecan dorukta. Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 mağlup etmesi ardından listede önemli bir noktaya gelen Barış Alper Yılmaz tablonun ilk sıralarına rakip oldu. Osimhen ise gol sayısını artırdı. Öte yandan Eyüpspor listenin şaşırtan takımları arasında. Peki; Süper Lig'de gol kralı kim olacak? İşte, gol krallığında güncel sıralama...