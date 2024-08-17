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Haberler Galeri SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:19

SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna deplasmanda Samsunspor galibiyetiyle başladıktan sonra, Dolmabahçe'de Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Rafa Silva, İmmobile, Paulista ve Cher Ndour gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Beşiktaş, sezonun ilk iç saha maçında üç puanı hedeflerken taraftarların ve futbolseverlerin heyecanı dorukta! Rakip Antalyaspor ise Alex de Souza yönetiminde sezona adım attı ve ilk maçında Göztepe ile berabere kaldı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, taraftarlar ve futbolseverler maçı nereden izleyebilir? İşte konuyla ilişkin detaylar haberde…

SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçen sezon beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezon şampiyonluk hedefliyor ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlayıp Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Beşiktaş – Antalyaspor maçı, hakem Mehmet Türkmen'in yönetiminde gerçekleşecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda , Antalyaspor'u konuk ediyor. Mehmet Türkmen'in hakem düdüğüyle başlayacak müsabaka 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te gerçekleştirilecek.

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SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

17 Ağustos 2024 Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ve futbolseverler ikilinin karşılaşmasını soluksuz izleyebilecek.

SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TAN 2024 SÜPER LİG'E İYİ BİR BAŞLANGIÇ GELDİ!

Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlayıp Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlı takım transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dolmabehçe Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde ağarlanacak Antalyaspor ise kendi sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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