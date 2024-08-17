SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçen sezon beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezon şampiyonluk hedefliyor ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlayıp Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Beşiktaş – Antalyaspor maçı, hakem Mehmet Türkmen'in yönetiminde gerçekleşecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?