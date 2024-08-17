Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
13:19
SUPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR! Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna deplasmanda Samsunspor galibiyetiyle başladıktan sonra, Dolmabahçe'de Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Rafa Silva, İmmobile, Paulista ve Cher Ndour gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Beşiktaş, sezonun ilk iç saha maçında üç puanı hedeflerken taraftarların ve futbolseverlerin heyecanı dorukta! Rakip Antalyaspor ise Alex de Souza yönetiminde sezona adım attı ve ilk maçında Göztepe ile berabere kaldı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, taraftarlar ve futbolseverler maçı nereden izleyebilir? İşte konuyla ilişkin detaylar haberde…