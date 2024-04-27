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Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 13:49

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

Süper Lig 34. Hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında puan farkı şampiyonluk yarışında büyük önem arz ediyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasından gelen sarı lacivertliler için gerçekleşecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecan yarattı. Gerçekleşecek olan karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'nin akıbeti için çok önemli. Peki, Süper Lig'in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, 2024 Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

Süper Lig'in bitmesine 4 hafta kala Süper Lig puan durumu gündemde. Galatasaray 34. Hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bu durumda Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinden nasıl bir sonuç alacağı heyecanla bekleniyor. İşte, 2024 Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

SÜPER LİG'İN BİTMESİNE KAÇ MAÇ KALDI?

Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların ardından 34. hafta geride kalıyor. Ligin bitmesine 4 hafta kaldı.

İşte, kalan maçlar;

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SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI

27 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Konyaspor

19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 NİSAN PAZAR

16.00 Pendikspor - Kayserispor

16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

29 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN VAR?

Süper Lig'de liderlik koltuğunda Galatasaray oturuyor. Galatasaray 93 puanla 1. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 86 puanla 2. sırada yer alıyor.

İki ezeli rakip arasında şuan 7 puan fark bulunuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL

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