Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
13:49
SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…
Süper Lig 34. Hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında puan farkı şampiyonluk yarışında büyük önem arz ediyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasından gelen sarı lacivertliler için gerçekleşecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecan yarattı. Gerçekleşecek olan karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'nin akıbeti için çok önemli. Peki, Süper Lig'in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, 2024 Süper Lig puan durumu!