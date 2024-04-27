SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…

Süper Lig'in bitmesine 4 hafta kala Süper Lig puan durumu gündemde. Galatasaray 34. Hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bu durumda Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinden nasıl bir sonuç alacağı heyecanla bekleniyor. İşte, 2024 Süper Lig puan durumu!