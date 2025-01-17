SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ortalarına yaklaşırken, zirve mücadelesi kızışıyor. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Samsunspor da ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı. Taraftarlar ve futbolseverler ise güncel süper lig puan durumu arama motorlarında mercek altına aldı. İşe, 17 Ocak itibarıyla Süper Lig'de son durum...