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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:41

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

2024-2025 Süper Lig sezonunun heyecanı devam ederken, 17 Ocak itibarıyla takımlar arasındaki müthiş yarışta sıralama şekilleniyor. Galatasaray, 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 50 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmişken, Fenerbahçe de 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. En yakın rakibiyle arasındaki farkı 8 puana çıkaran Fenerbahçe, üst sıralarda kalma mücadelesini sürdürüyor. Peki, 17 Ocak 2025 Süper Lig'de son durum ne, hangi takım kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ortalarına yaklaşırken, zirve mücadelesi kızışıyor. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Samsunspor da ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı. Taraftarlar ve futbolseverler ise güncel süper lig puan durumu arama motorlarında mercek altına aldı. İşe, 17 Ocak itibarıyla Süper Lig'de son durum...

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

SÜPER LİG'DE LİDER KİM?
Galatasaray 50 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de 18. sırada bulunan İstanbulspor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 18 16 2 0 51 21 +30 50
2 Fenerbahçe 18 13 3 2 45 18 +27 42
3 Samsunspor 18 11 3 4 32 18 +14 36
4 Göztepe 18 9 4 5 37 23 +14 31
5 Eyüpspor 18 8 6 4 29 19 +10 30
6 Beşiktaş 18 8 6 4 28 20 +8 30
7 Trabzonspor 18 8 5 5 27 22 +5 29
8 Kasımpaşa 18 8 5 5 26 22 +4 29
9 Alanyaspor 18 7 6 5 25 22 +3 27
10 Başakşehir 18 7 5 6 24 22 +2 26
11 Sivasspor 18 6 6 6 22 22 0 24
12 Adana Demirspor 18 6 5 7 23 24 -1 23
13 Kayserispor 18 5 6 7 20 24 -4 21
14 Pendikspor 18 5 5 8 21 27 -6 20
15 Ankaragücü 18 5 4 9 20 28 -8 19
16 Bodrumspor 18 4 5 9 18 27 -9 17
17 Hatayspor 18 3 5 10 15 30 -15 14
18 İstanbulspor 18 2 4 12 12 35 -23 10
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇLARI

17 Ocak Cuma:
Saat 20.00: Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)


18 Ocak Cumartesi:
Saat 13.30: RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
Saat 16.00: Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
Saat 19.00: Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?
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