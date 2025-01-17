Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
21:41
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım zirvede?
2024-2025 Süper Lig sezonunun heyecanı devam ederken, 17 Ocak itibarıyla takımlar arasındaki müthiş yarışta sıralama şekilleniyor. Galatasaray, 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 50 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmişken, Fenerbahçe de 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. En yakın rakibiyle arasındaki farkı 8 puana çıkaran Fenerbahçe, üst sıralarda kalma mücadelesini sürdürüyor. Peki, 17 Ocak 2025 Süper Lig'de son durum ne, hangi takım kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...