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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 01:21

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvedeki Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı korunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ve sarı-lacivertliler, 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde ligdeki puan durumu merak konusu oldu. Peki, 22 Şubat 2025 itibarıyla Süper Lig sıralaması nasıl şekillendi, takımların son durumu ne? İşte Süper Lig puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü Fenerbahçe, Galatasaray zirve ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta yeni sarı lacivertli ekip ise zirvedeki yerini korumak istiyor. İşte güncel Süper lig puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 63 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?

GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında hangi takımın kaç puanı var?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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