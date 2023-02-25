SÜPER LİG PUAN DURUMU | TFF ile 25 Şubat Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 24. Hafta fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor ve Giresunspor-Kayserispor maçlarıyla Süper Lig maratonu tekrar başladı. 25 Şubat 2023 Cumartesi (bugün) oynanan 2 karşılaşma sonrasında güncel puan durumu sıralaması futbolseverler tarafında merak edilerek TFF ile 25 Şubat Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. TFF ile güncel Süper Lig puan durumu sıralaması ve 24. Hafta maç programı detayları.