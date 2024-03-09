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Haberler Galeri Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:22

Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

Bu sezon Avrupa'da mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turun maçında U.S Gilloise'yı 3-0 mağlup ederek hem tur kapısını araladı ve hem de ülke puanına kritik bir katkı sağladı. İskoçya ve Çekya takımlarının kötü sonuçları sonrası Türkiye (38.100), gelecek hafta sezonu 9. sırada bitirmeyi garantileyebilir. Puan sıralaması sonrası Süper Lig şampiyonunun kaderi de belli olmaya başladı.

UĞUR ÇEM
Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, bulunduğu H grubunu 12 puanla lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16 turuna doğrudan katılım hakkı elde eden temsilcimizin rakibi Belçika futbolunun yükselen yıldızı olan Union Saint-Gilloise olmuştu.

Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

FENERBAHÇE TUR KAPISINI ARALADI

Hem Konferans'ta hem de ülkesinde sezonun en iddialı takımlarından birisi olan Union SG'ye konuk olan Fenerbahçe, ilk maçından galip ayrıldı ve turun kapısını araladı.

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Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

Rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan İsmail Kartal ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, Dusan Tadic (P) ve Jayden Oosterwolde kaydetmişti.

Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

ÜLKE PUANINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı yenerek ülke katsayısına 500 puan daha getirdi.

Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...

Sıralamada uzun süredir 9. basamakta yerini koruyan Türkiye, puanını 38.100'e çıkarırken rakip ülkelerin takımlarının kötü sonuçları da bize avantaj oluşturdu.

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