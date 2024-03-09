Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
10:22
Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi! Ülke puanı sıralamamız belli oldu...
Bu sezon Avrupa'da mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turun maçında U.S Gilloise'yı 3-0 mağlup ederek hem tur kapısını araladı ve hem de ülke puanına kritik bir katkı sağladı. İskoçya ve Çekya takımlarının kötü sonuçları sonrası Türkiye (38.100), gelecek hafta sezonu 9. sırada bitirmeyi garantileyebilir. Puan sıralaması sonrası Süper Lig şampiyonunun kaderi de belli olmaya başladı.