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Haberler Galeri Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...
Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:49

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise konuk olduğu Bodrum FK'yi 2-4'lük skorla geçti. İki takım arasındaki puan farkı 6'ya indi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu devam ediyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Tahminlere göre; Adana Demirspor,

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Hatayspor,

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...

Bodrum FK