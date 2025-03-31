Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
11:49
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası inanılmaz son...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise konuk olduğu Bodrum FK'yi 2-4'lük skorla geçti. İki takım arasındaki puan farkı 6'ya indi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...