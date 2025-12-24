Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:50

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Trendyol Süper Lig'de 17 haftalık dönem geride kaldı ve ilk devre tamamlandı. Galatasaray, 42 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 39 puanla 2.sırada yer aldı. Yapay zeka 2025-2026 sezonunu simüle etti. Yapılan tahminlerde ligin şampiyonu, ilk 5 sırası ve küme düşecek takımlar belirlendi. İşte ayrıntılar...

  • ABONE OL
Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Yapay zeka simülasyonu EuroClub Index, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonunu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

YAPAY ZEKAYA GÖRE KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Yapay zekaya göre, ligi son sırada bitirerek küme düşecek olan takım Fatih Karagümrük olarak belirlendi. Şu anda 9 puanı bulunan İstanbul ekibinin 21 puan toplayarak 18. sırada yer alacağı tahmin edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig'de küme düşeceği tahmin edilen bir diğer takım Eyüpspor oldu. Yapay zekaya göre İstanbul ekibi, sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayacak.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig'de bu sezon küme düşecek son takım olarak ise Kasımpaşa tahmin edildi. Simülasyona göre Kasımpaşa, 33 puan toplayarak lige veda edecek.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Kayserispor ve Antalyaspor takımlarının ise topladıkları 33 puanla averajla ligde kalacağı belirtildi.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ise 37 puan toplayarak ligi 12.sırada tamamlayacağı tamamlayacağı ifade edildi.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

İLK 6 SIRA TAHMİNİ

Yapay zekaya göre Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak ekip ise 50 puanla Samsunspor olacak.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Yapay zeka, ligde 5.sırayı ise 55 puanla İzmir temsilcisi Göztepe'nin alacağını ifade etti.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

İlk 17 haftada 29 puan toplayan Beşiktaş'ın ise 60 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

35 puanı bulunan Karadeniz devi Trabzonspor'un ise Süper Lig'i 63 puanla 3. sırada bitireceği tahmin edildi.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

İLK 2 SIRA DEĞİŞMEDİ

Yapay zekaya göre ise ligin ilk iki sırası ilk 17 haftadaki gibi bitecek. Fenerbahçe sezonu 80 puanla 2. sırada tamamlayacak.

Süper Lig şampiyonunu yapay zeka açıkladı! İşte zirvenin sahibi...

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonunun ise Galatasaray olacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 84 puanla ipi göğüsleyeceği öngörüldü.