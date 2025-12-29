Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcuları belli oldu! İşte 15 kişilik dev liste...
Giriş Tarihi: 29.12.2025 15:39

Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcuları belli oldu! İşte 15 kişilik dev liste...

Süper Lig tarihinde en fazla gol pası veren futbolcular belli oldu. Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde uzun yıllar forma giyen ve takımlarının hücum gücüne önemli katkı sağlayan isimlerin yer aldığı 15 kişilik listede, istikrarlı performanslarıyla öne çıkan futbolcular dikkat çekti. İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig tarihinin en çok gol pası veren 15 futbolcusu ortaya çıktı. Yıldız isimlerin yer aldığı listede, 4 efsane oyuncu 100 asisti devirmeyi başardı. İşte zirvenin sahibi...

15. RIDVAN DİLMEN

61 asist

14. PABLO BATALLA

65 asist

13. IBRAHIMA YATTARA

67 asist

12. ALİ TANDOĞAN

74 asist

11.RIZA ÇALIMBAY

75 asist

10. METİN TEKİN

78 asist

9. SELÇUK İNAN

78 asist

8.HASAN ŞAŞ

80 asist

7. CANER ERKİN

92 asist

6. MEHMET ÖZDİLEK

92 asist

5. SERGEN YALÇIN

92 asist

4. OĞUZ ÇETİN

102 asist

3. HAMİ MANDIRALI

106 asist

2. ALEX DE SOUZA

108 asist

1. EDIN VISCA

121 asist