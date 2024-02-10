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Haberler Galeri Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 18:10

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ara transfer döneminin bitmesinin ardından tarihin en pahalı transferlerinin yer aldığı liste güncellendi. Tam 20 futbolcunun bulunduğu listeye birçok isme ödenen bonservis bedelleri adeta olay yarattı. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri…

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

İşte Trendyol Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri:

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

Mehmet Topuz | Kayserispor --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro

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Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

Mamadou Niang | Marsilya --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

Emmanuel Emenike | Karabükspor --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…

Elvir Baljic | Bursaspor --> Fenerbahçe | 9.50 milyon Euro

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