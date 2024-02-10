Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
18:10
Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri güncellendi! Ara transfer döneminden sonra yeni liste belli oldu: O ismi görenler ‘yok artık’ dedi…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ara transfer döneminin bitmesinin ardından tarihin en pahalı transferlerinin yer aldığı liste güncellendi. Tam 20 futbolcunun bulunduğu listeye birçok isme ödenen bonservis bedelleri adeta olay yarattı. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri…