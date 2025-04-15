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Haberler Galeri Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 15:07

Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışında puan farkı korundu. Ligin geride kalan haftalarında hakem kararları yine çok tartışıldı. Tartışılan pozisyonların ardından verilen-verilmeyen penaltılar futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte sizler için derlediğimiz listeyle Süper Lig ekiplerinin 31. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31.hafta maçları devam etti. Takımların kazandıkları penaltı sayıları listesi de güncellendi. İşte zirvedeki takım...

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Sivasspor

Kazanılan penaltı: 2

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Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Kayserispor

Kazanılan penaltı: 2

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Konyaspor

Kazanılan penaltı: 2

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...

Hatayspor

Kazanılan penaltı: 3