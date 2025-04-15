Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
15:07
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvenin sahibi bakın hangi takım...
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışında puan farkı korundu. Ligin geride kalan haftalarında hakem kararları yine çok tartışıldı. Tartışılan pozisyonların ardından verilen-verilmeyen penaltılar futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte sizler için derlediğimiz listeyle Süper Lig ekiplerinin 31. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...