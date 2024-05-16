Giriş Tarihi: 16.05.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
21:31
Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu
Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken taraftarların dikkatini çeken bir kart raporu yayınlandı. 36 haftası geride kalan ligde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz bir şampiyonluk yarışı sürerken hafta sonu oynanacak derbi mücadelesinin ligin kaderini belirlemesi bekleniyor. Bu sırada Süper Lig'de bu sezon en çok sarı kart ve en çok kırmızı kart gören takımlar belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki farkın dikkat çektiği o kart raporu…