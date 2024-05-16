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Haberler Galeri Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 21:31

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken taraftarların dikkatini çeken bir kart raporu yayınlandı. 36 haftası geride kalan ligde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz bir şampiyonluk yarışı sürerken hafta sonu oynanacak derbi mücadelesinin ligin kaderini belirlemesi bekleniyor. Bu sırada Süper Lig'de bu sezon en çok sarı kart ve en çok kırmızı kart gören takımlar belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki farkın dikkat çektiği o kart raporu…

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

BU SEZON EN ÇOK KART GÖREN TAKIMLAR

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

HATAYSPOR

101 Sarı

1 Kırmızı

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Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

FATİH KARAGÜMRÜK

88 Sarı

6 Kırmızı

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

İSTANBULSPOR

85 Sarı

5 Kırmızı

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz fark damga vurdu

ÇAYKUR RİZESPOR

85 Sarı

3 Kırmızı

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