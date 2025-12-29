Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig’de en fazla sarı kart gören futbolcular!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 20:57

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısında en fazla sarı kart gören futbolcu belli oldu. Zirvedeki futbolcu tam 7 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Oynanan maçların ardından Süper Lig'in ilk yarısında en fazla sarı kart gören futbolcular belli oldu. İşte Süper Lig'de şu ana kadar en fazla sarı kartla cezalandırılan futbolcular…

1- EMİRHAN TOPÇU | BEŞİKTAŞ | 7 SARI KART

2- ARDA KIZILDAĞ | GAZİANTEP FK | 6 SARI KART

3- SAMET AKAYDİN | RİZESPOR | 6 SARI KART

4- SHOW | KOCAELİSPOR | 6 SARI KART

5- UĞURCAN YAZĞILI | KONYASPOR | 6 SARI KART

6- BALOGH | KOCAELİSPOR | 5 SARI KART

7- ALITI | ALANYASPOR | 5 SARI KART

8- GÖKHAN SAZDAĞI | BEŞİKTAŞ | 5 SARI KART

9- İSMAİL YÜKSEK | FENERBAHÇE | 5 SARI KART

10- RODRIGUES | GAZİANTEP FK | 5 SARI KART

11- SKRINIAR | FENERBAHÇE | 5 SARI KART

12- SEMEDO | FENERBAHÇE | 5 SARI KART

13- PEREIRA | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 SARI KART

14- SAFURI | ANTALYASPOR | 5 SARI KART