Süper Lig’de en fazla sarı kart gören futbolcular!

Trendyol Süper Lig'de sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Oynanan maçların ardından Süper Lig'in ilk yarısında en fazla sarı kart gören futbolcular belli oldu. İşte Süper Lig'de şu ana kadar en fazla sarı kartla cezalandırılan futbolcular... 1- EMİRHAN TOPÇU | BEŞİKTAŞ | 7 SARI KART 2- ARDA KIZILDAĞ | GAZİANTEP FK | 6 SARI KART 3- SAMET AKAYDİN | RİZESPOR | 6 SARI KART 4- SHOW | KOCAELİSPOR | 6 SARI KART 5- UĞURCAN YAZĞILI | KONYASPOR | 6 SARI KART 6- BALOGH | KOCAELİSPOR | 5 SARI KART 7- ALITI | ALANYASPOR | 5 SARI KART 8- GÖKHAN SAZDAĞI | BEŞİKTAŞ | 5 SARI KART 9- İSMAİL YÜKSEK | FENERBAHÇE | 5 SARI KART 10- RODRIGUES | GAZİANTEP FK | 5 SARI KART 11- SKRINIAR | FENERBAHÇE | 5 SARI KART 12- SEMEDO | FENERBAHÇE | 5 SARI KART 13- PEREIRA | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 SARI KART 14- SAFURI | ANTALYASPOR | 5 SARI KART