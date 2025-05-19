Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
23:46
Süper Lig'de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...
Trendyol Süper Lig'de 36. haftayı geride bıraktık. Galatasaray dün Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti ve Türkiye'de 5. yıldızı alan ilk takım oldu. Diğer yandan Süper Lig'de gol krallığı yarışı da devam ediyor. Bu sezon Osimhen, Piatek ve Banza gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koyuyor. İşte gol krallığında son durum...