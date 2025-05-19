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Haberler Galeri Süper Lig'de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 23:46

Süper Lig'de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

Trendyol Süper Lig'de 36. haftayı geride bıraktık. Galatasaray dün Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti ve Türkiye'de 5. yıldızı alan ilk takım oldu. Diğer yandan Süper Lig'de gol krallığı yarışı da devam ediyor. Bu sezon Osimhen, Piatek ve Banza gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koyuyor. İşte gol krallığında son durum...

Süper Lig’de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, tarihindeki 25. şampiyonluğunu elde etti ve ligde 5. yıldızı alan ilk takım oldu.

Süper Lig’de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

2024-25 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, diğer yandan gözler gol krallığındaki rekabete çevrildi.

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Süper Lig’de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

Bu sezon Victor Osimhen, Piatek ve Banza gibi isimler attıkları gollerle dikkat çekiyor. Peki; 2024-2025 sezonu gol kralı kim olacak? İşte gol krallığında son durum...

Süper Lig’de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

BOUTUBBA (HATAYSPOR): 10 GOL

Süper Lig’de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...

DUSAN TADIC (FENERBAHÇE): 11 GOL