Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile İstanbulspor karışı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takıma şampiyonluk için 1 puan yetecek. Aslanın yenilmesi durumunda ise sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olacak. Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı merak ediliyor. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt katılacak mı? İşte sıralamaya göre ihtimaller…