Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:30
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. 38. ve son haftada Galatasaray'a, şampiyonluk için Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puan yeterli olacak. Sarı-kırmızılıların mağlubiyeti halinde ise Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Sezonun şampiyonu için nefesler tutulurken ''Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı, nereye gidecek?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Süper Lig'de puan sıralamasına göre takımların mücadele edeceği organizasyonlar belli oldu. Peki, Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt gidecek mi? İşte, Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler…