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Haberler Galeri Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:30

Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. 38. ve son haftada Galatasaray'a, şampiyonluk için Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puan yeterli olacak. Sarı-kırmızılıların mağlubiyeti halinde ise Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Sezonun şampiyonu için nefesler tutulurken ''Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı, nereye gidecek?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Süper Lig'de puan sıralamasına göre takımların mücadele edeceği organizasyonlar belli oldu. Peki, Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt gidecek mi? İşte, Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler…

Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile İstanbulspor karışı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takıma şampiyonluk için 1 puan yetecek. Aslanın yenilmesi durumunda ise sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olacak. Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı merak ediliyor. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt katılacak mı? İşte sıralamaya göre ihtimaller…

Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA KALDI!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması için ise sarı lacivertlilerin İstanbulspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekiyor.

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Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDECEK Mİ?

Sezon sona ererken puan sıralamasına göre takımların Avrupa'da boy göstereceği organizasyonlar belli oldu.

Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan takım, Devler Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

Yeni sezonda yeni sisteme geçecek UEFA şu adımları izleyecek:

36 takımın yer aldığı ligin ilk 8 sırasında yer alanlar tur atlayacak. Kalan takımlar play-off turlarına katılacak. Turu geçen takımlar ise son 16 turunda mücadele edecek.

Süper Lig’de kaç takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, belli oldu mu? İşte Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecekler!

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK?

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

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