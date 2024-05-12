Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı vardı. İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları...