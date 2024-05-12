Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
21:05
Süper Lig'de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...
Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanan 10 maçla devam etti... Bir yanda şampiyonluk yarışındaki kritik Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları, diğer yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu karşılaşmaları oynandı... Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı vardı. İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları...