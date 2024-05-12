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Haberler Galeri Süper Lig'de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 21:05

Süper Lig'de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanan 10 maçla devam etti... Bir yanda şampiyonluk yarışındaki kritik Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları, diğer yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu karşılaşmaları oynandı... Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı vardı. İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları...

Süper Lig’de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanan 10 maçla devam etti... Bir yanda şampiyonluk yarışındaki kritik Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları, diğer yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu karşılaşmaları oynandı...

Süper Lig’de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...

Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı vardı. İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları...

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Süper Lig’de kritik maçlar oynandı! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev...

İŞTE GÜNÜN SONUÇLARI:

Adana Demirspor 1-5 Gaziantep FK

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Hatayspor 2-1 Ankaragücü

Karagümrük 2-3 Galatasaray

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Konyaspor 3-0 Samsunspor

Pendikspor 2-1 Rizespor

Sivasspor 0-1 Başakşehir

Trabzonpsor 3-0 İstanbulspor

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