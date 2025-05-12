Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
07:07
Süper Lig'de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanacak olan Kayserispor - Antalyaspor maçıyla sona eriyor. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım daha attı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti. Küme düşme hattında ise kritik maçlar oynandı. İşte Süper Lig puan durumu ve küme düşme hattındaki takımlar...