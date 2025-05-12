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Haberler Galeri Süper Lig'de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 07:07

Süper Lig'de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanacak olan Kayserispor - Antalyaspor maçıyla sona eriyor. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım daha attı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti. Küme düşme hattında ise kritik maçlar oynandı. İşte Süper Lig puan durumu ve küme düşme hattındaki takımlar...

Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın son maçı bugün Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki oynanacak.

Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

CİMBOM'DAN KRİTİK GALİBİYET

Lider Galatasaray bu hafta deplasmanda Trabzonspor karşısında kritik bir galibiyet alarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

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Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

En yakın takipçisi Fenerbahçe de deplasmanda Başakşehir engelini 4 golle geçmeyi başardı.

Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

Avrupa kupalarına mücadelesi veren Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra puan durumunda 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

Ligde kritik bir haftayı daha geride bırakırken, Galatasaray'ın şampiyonluk senaryosu da netleşti. Bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Galatasaray, pazar günü RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak.