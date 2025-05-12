Süper Lig’de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

Ligde kritik bir haftayı daha geride bırakırken, Galatasaray'ın şampiyonluk senaryosu da netleşti. Bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Galatasaray, pazar günü RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak.