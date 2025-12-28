Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:38

Süper Lig’de tribün doluluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Tribünleri doldurma oranı en yüksek taraftar grubu ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ilk yarı heyecanı sona erdi. Tribünleri doldurma yüzdesi en yüksek takımlar sıralaması belli oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre ilk yarıda tribün doluluk oranları…

18- FATİH KARAGÜMRÜK | SEYİRCİ ORTALAMASI: 1.569 | DOLULUK ORANI: %2.0

17- KASIMPAŞA | SEYİRCİ ORTALAMASI: 2.436 | DOLULUK ORANI: %17.7

16- BAŞAKŞEHİR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 4.570 | DOLULUK ORANI: %26.8

15- ANTALYASPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 8.155 | DOLULUK ORANI: %27.8

14- EYÜPSPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 3.998 | DOLULUK ORANI: %29.0

13- KONYASPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 12.834 | DOLULUK ORANI: %30.9

12- SAMSUNSPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 11.368 | DOLULUK ORANI: %34.1

11- KAYSERİSPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 10.991 | DOLULUK ORANI: %34.5

10- GAZİANTEP FK | SEYİRCİ ORTALAMASI: 11.387 | DOLULUK ORANI: %37.6

9- ALANYASPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 4.016 | DOLULUK ORANI: %41.1

8- RİZESPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 6.596 | DOLULUK ORANI: %44.4

7- GENÇLERBİRLİĞİ | SEYİRCİ ORTALAMASI: 10.443 | DOLULUK ORANI: %52.2

6- KOCAELİSPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 19.170 | DOLULUK ORANI: %55.0

5- TRABZONSPOR | SEYİRCİ ORTALAMASI: 28.121 | DOLULUK ORANI: %68.6

4- BEŞİKTAŞ | SEYİRCİ ORTALAMASI: 30.084 | DOLULUK ORANI: %70.9

3- GÖZTEPE | SEYİRCİ ORTALAMASI: 18.198 | DOLULUK ORANI: %77.9

2- GALATASARAY | SEYİRCİ ORTALAMASI: 43.238 | DOLULUK ORANI: %80.1

1- FENERBAHÇE | SEYİRCİ ORTALAMASI: 38.895 | DOLULUK ORANI: %82.0