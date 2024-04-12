Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:02
Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. Peki, Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev yapacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak? İşte detaylar