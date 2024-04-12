Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:02

Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. Peki, Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev yapacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak? İşte detaylar

Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. Bu haber karşısında taraftarlar taraftarları oldukları takımların maçlarında yabancı hakemin görev alıp almayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de VAR'da yabancı hakem mi olacak görev yapacak? İşte, TFF açıklaması

Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

SÜPER LİG'DE VAR'DA YABANCI HAKEM Mİ OLACAK GÖREV YAPACAK?

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

HANGİ MAÇLARDA YABANCI HAKEM GÖREV ALACAK?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.

Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

İTALYA, İSPANYA, ALMANYA, HOLLANDA VE PORTEKİZ FEDERASYONU'NDAN GELECEK

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak."

Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA