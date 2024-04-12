Süper Lig’de VAR’da yabancı hakem mi olacak görev alacak? TFF açıkladı: Hangi maçlarda yabancı hakem görev alacak?

İTALYA, İSPANYA, ALMANYA, HOLLANDA VE PORTEKİZ FEDERASYONU'NDAN GELECEK

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak."