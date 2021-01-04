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Süper Lig'de yeni lider ! İşte güncel puan durumu...

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. zirve yarışı veren ekiplerden Alanyaspor, sahasında son şampiyon Başakşehir'i farklı geçti. Haftaya lider giren Galatasaray ise sahasında Antalyaspor engeline takıldı. Gaziantep FK, BB Erzurumspor deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürse de 2 puan bıraktı. Beşiktaş ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada deplasmanda Kayserispor'u devirerek liderliğe yükseldi. 16. hafta bugün oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ile sona erecek. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 08:16
Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş! İşte güncel puan durumu...

21- Kayserispor - 10 Puan

Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş! İşte güncel puan durumu...

20- Erzurumspor - 13 Puan

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Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş! İşte güncel puan durumu...

19- Denizlispor - 13 Puan

Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş! İşte güncel puan durumu...

18- Ankaragücü - 15 Puan

Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş! İşte güncel puan durumu...

17- Gençlerbirliği - 16 Puan

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