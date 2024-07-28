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Haberler Galeri Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması
Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:27

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk yaşamak için sezon öncesinde oldukça iddialı şekilde hazırlandı. Yapılan yeni transferlerle damga vurması beklenen bir sezon futbolseverleri heyecanlandırırken yapay zeka robotu Grok, Süper Lig'de 2024/25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti.

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

19. Antalyaspor

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Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

18. Bodrumspor

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

17. Çaykur Rizespor

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

16. Hatayspor

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