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Haberler Galeri Trabzonspor'dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:06

Trabzonspor'dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

Süper Lig'den ayrılan yıldızlar gittikleri takımlarda yokları oynuyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyon Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme ve Cornelius adeta kayıplara karıştı. Bu ikiliden önce Sörloth, Sosa, Novak ve Ekuban gibi isimler de bordo-mavililerden başka bir ekibe gidince benzer kaderi paylaşmıştı. İşte hayal kırıklığı yaratan yıldızların performansları...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren son şampiyon Trabzonspor, Maxi Gomez, Trezeguet, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Larsen gibi yıldızları kadrosuna kataran neredeyse yeni bir takım kimliğine büründü. Fakat son dönemlerde Trabzonspor'dan ayrılan yıldızların yüzü gülmüyor.

Trabzonspor’dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

AYRILANIN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Anthony Nwakaeme ile Andreas Cornelius bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra umduklarını bulamadılar.

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Trabzonspor’dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

CORNELİUS YOKLARI OYNUYOR

Geçtiğimiz sezon İtalya'da küme düşen Parma'dan transfer edilen Cornelius, bordomavili takımda yeniden yükselişe geçti. Forma giydiği 49 maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Danimarkalı oyuncu, sezon devam ederken eski takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Trabzonspor’dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere çıktığı 7 maçta 3 gole imza atan Cornelius, yeni takımı ile 3 karşılaşmasında ise henüz golle tanışamadı ve sakatlıklar yüzünden forma şansı bulmakta zorlandı.

Trabzonspor’dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...

ANTHONY NWAKAEME ELEŞTİRİLİYOR

Trabzonspor'da 4 sezonda 145 maça çıkan ve 47 gol atıp, 40 tane de asist yapan Nwakaeme tarihi şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu.

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