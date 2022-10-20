Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:10
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
10:06
Trabzonspor'dan ayrılanın yüzü gülmüyor! Gittikleri takımlarda yokları oynuyorlar...
Süper Lig'den ayrılan yıldızlar gittikleri takımlarda yokları oynuyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyon Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme ve Cornelius adeta kayıplara karıştı. Bu ikiliden önce Sörloth, Sosa, Novak ve Ekuban gibi isimler de bordo-mavililerden başka bir ekibe gidince benzer kaderi paylaşmıştı. İşte hayal kırıklığı yaratan yıldızların performansları...