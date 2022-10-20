SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere çıktığı 7 maçta 3 gole imza atan Cornelius, yeni takımı ile 3 karşılaşmasında ise henüz golle tanışamadı ve sakatlıklar yüzünden forma şansı bulmakta zorlandı.