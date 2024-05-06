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Haberler Galeri Süper Lig'den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig'den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu
Giriş Tarihi: 06.05.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 17:16

Süper Lig'den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig'den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

Süper Lig'den düşen takımlar araştırılmaya başlandı. 2023-2024 sezonu 26 Mayıs Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek. Ligin bitmesine yalnızca 3 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı müthiş bir çekişmeyle devam ediyor. Son sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de son haftaya kadar sürecek Peki Hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig'den düşen takımlar ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig puan durumu

Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda sona yaklaşılıyor. 35. hafta sona ererken futbolseverler Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar için araştırmalara başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray puan sıralamasında rakipleriyle farkı açarken düşme hattında kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Ligin bitmesine yalnızca 3 hafta kalırken ligin son sıralarında yer alıp küme düşen takımlar merak ediliyor. Peki Hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig'den düşen takımlar ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig puan durumu…

Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

SÜPER LİG 2023-2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 20 takım mücadele ediyor. Bu sebeple lig geçtiğimiz sezona göre daha uzun sürecek.

2023-2024 sezonu 26 Mayıs Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek. 35. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte ligin sona ermesine 3 hafta kaldı.

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Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR 2024

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, 2023-2024 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Süper Lig'e yükselen ilk takım Eyüpspor olurken ikinci bileti ise Göztepe kaptı.

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve puanını 66'ya yükseltti. İzmir temsilcisi bu skorla beraber bitime 2 hafta kala puan cetvelini 2. sırada tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

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