Giriş Tarihi: 06.05.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
17:16
Süper Lig'den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig'den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu
Süper Lig'den düşen takımlar araştırılmaya başlandı. 2023-2024 sezonu 26 Mayıs Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek. Ligin bitmesine yalnızca 3 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı müthiş bir çekişmeyle devam ediyor. Son sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de son haftaya kadar sürecek Peki Hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig'den düşen takımlar ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig puan durumu