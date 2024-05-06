Süper Lig’den düşen takımlar 2023-2024: Süper Lig’den düşen takımlar hangileri, hangi takımlar küme düştü? İşte puan durumu

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda sona yaklaşılıyor. 35. hafta sona ererken futbolseverler Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar için araştırmalara başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray puan sıralamasında rakipleriyle farkı açarken düşme hattında kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Ligin bitmesine yalnızca 3 hafta kalırken ligin son sıralarında yer alıp küme düşen takımlar merak ediliyor. Peki Hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig'den düşen takımlar ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig puan durumu…