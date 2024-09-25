Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:53

Süper Lig'in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

Türkiye Süper Lig, yıllar boyunca birçok unutulmaz kadroya ev sahipliği yaptı. Bu kadrolar, sadece kazandıkları şampiyonluklarla değil, sahada sergiledikleri performansla, taraftarlarıyla olan bağlarıyla ve futbol tarihine kazandırdıkları efsanelerle hafızalarda yer etti. Şimdilerde birçok futbol sever eski Süper Lig zevkini bulamadığını iddia ediyor. Peki, hangi kadro daha iyiydi dersiniz? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri... İşte efsaneleşen o kadrolar!

Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

Türkiye Süper Lig, futbol tutkunlarının kalbini fethetmiş, unutulmaz anlara ve büyük başarı hikayelerine ev sahipliği yapmıştır. Her sezon, sahada yetenekli oyuncular, stratejik teknik direktörler ve tutkulu taraftarlar, yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda tarihleriyle de mücadele eden takımlar! Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'uyla hazır olun; geçmişin unutulmaz yıldızlarıyla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!

Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

BEŞİKTAŞ 2015/2016 KADROSU

Siyah-beyazlılar için yüzüncü yıl kadrosunun yeri elbette çok özel; ancak 2015/16 sezonunda Beşiktaş'ın oynadığı futbol son yılların en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, Samet Aybaba'nın altyapısını kullanan takım, Mario Gomez, Jose Sosa, Marcelo, Rhodolfo, Andreas Beck, Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

Şenol Güneş yönetimindeki bu yeni dönem, hızlı bir başlangıç yaparak sezon sonunda, oynadığı etkileyici futbolla herkesi kendine hayran bırakarak şampiyonlukla taçlandı. Oyuncular, saha içindeki uyumlarıyla bir kolej havası yaratırken, istatistiklerde de ilk sıraları işgal ettiler.

Beşiktaş'ın 2015/16 kadrosu, hem elde edilen başarı hem de yıldız oyuncularla birlikte, Süper Lig tarihinin en iyi kadrolarından biri olarak hafızalara kazındı.

Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

GALATASARAY 2012/2013

2012/2013 sezonu, Galatasaray'ın her sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde özel bir yer edindiği gibi, Süper Lig tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahipti. Didier Drogba, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Amrabat, Burak Yılmaz ve Hamit Altıntop kadroya katılırken, Fernando Muslera, Johan Elmander, Selçuk İnan, Eboue ve Albert Riera gibi isimlerle ekip güçlendirildi.

Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

Bu sezon, Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 10 puan önünde ligi şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ile birlikte gruptan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Bu aşamada Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finale ulaştı; ancak Real Madrid ile karşılaşınca yolları tıkandı.

Galatasaray, İspanyol devine rövanşta 3-2 galip gelse de, ilk maçın dezavantajı nedeniyle turu geçemedi. Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Eboue, Real Madrid karşısında gol atarak, Süper Lig tarihinin en güçlü kadrolarından birini temsil ediyorlardı.

SON DAKİKA