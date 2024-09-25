Süper Lig’in efsane kadroları sıralandı! İşte Türk futbol tarihine damga vuran 9 takımın listesi...

Bu sezon, Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 10 puan önünde ligi şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ile birlikte gruptan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Bu aşamada Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finale ulaştı; ancak Real Madrid ile karşılaşınca yolları tıkandı.

Galatasaray, İspanyol devine rövanşta 3-2 galip gelse de, ilk maçın dezavantajı nedeniyle turu geçemedi. Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Eboue, Real Madrid karşısında gol atarak, Süper Lig tarihinin en güçlü kadrolarından birini temsil ediyorlardı.