Giriş Tarihi: 21.12.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:48

Süper Lig'in en çok taraftar çeken stadı belli oldu! İşte zirvedeki kulüp...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 17. hafta heyecanı sürüyor. Eyüpspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Her zaman olduğu gibi taraftarlar, bu yıl da takımlarının yanında oldu. Zirvede kıran kırana yarış devam ederken, takımların seyirci ortalamaları belli oldu. Bu sezon Süper Lig'deki en çok taraftar çeken stadyumları sizler için derledik. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 17. hafta maçları devam ederken, kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. İşte zirvedeki takımlar...

18 - Olimpiyat Stadyumu (Fatih Karagümrük)

Seyirci Ortalaması: 1.487

17 - Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Kasımpaşa)

Seyirci Ortalaması: 2.600

16 - Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Eyüpspor)

Seyirci Ortalaması: 3.294

15 - Alanya Oba Stadı

Seyirci Ortalaması: 4.376

14 - Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 5.055

13 - Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Seyirci Ortalaması: 7.192
12 - Rizespor Çaykur Didi Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 7.146
11 - Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)

Seyirci Ortalaması: 10.637

10- Kayserispor RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.976

9 - Gaziantep Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.321
8 - Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 11.578
7- Konyaspor Büyükşehir Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 13.606
6 - Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 18.256
5 - Kocaeli Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 19.489

4 - Trabzonspor Papara Park

Seyirci Ortalaması: 26.845

3- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 31.260
2- Fenerbahçe Chobani Stadı

Seyirci Ortalaması: 40.358

1- Galatasaray RAMS Park

Seyirci Ortalaması: 44.337

(Transfermarkt)