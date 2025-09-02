Giriş Tarihi: 02.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:17
Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi belli oldu! Ederson, Uğurcan Çakır ve...
Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kaldı. Takımlar, kadrodaki bazı oyuncularını elden çıkarırken, yeni takviyeler de gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, kalecilerinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, Ederson'u, sarı-kırmızılılar ise Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli kalecileri belli oldu. İşte o liste...