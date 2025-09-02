Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi belli oldu! Ederson, Uğurcan Çakır ve...
Giriş Tarihi: 02.09.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:17

Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi belli oldu! Ederson, Uğurcan Çakır ve...

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kaldı. Takımlar, kadrodaki bazı oyuncularını elden çıkarırken, yeni takviyeler de gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, kalecilerinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, Ederson'u, sarı-kırmızılılar ise Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli kalecileri belli oldu. İşte o liste...

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin sonuna doğru gelirken, dün oldukça hızlı bir gün yaşandı. Takımlar kalecilerinde değişime gitti.

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'u 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray ise Muslera'nın ayrılığının ardından yeni kalecisini Süper Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı.

Transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi de şekillendi.

İŞTE O LİSTE...

10 - Ivo Grbic (Fatih Karagümrük) 1.8 milyon Euro

9 - Mateusz Lis (Göztepe) 1.8 milyon Euro

8 - Aleksandar Jovanovic (Kocaelispor) 2 milyon Euro

7 - Bilal Bayazit (Kayserispor) 2 milyon Euro

6- Muhammed Şengezer (Başakşehir) 2.2 milyon Euro

5 - Okan Kocuk (Samsunspor) 2.2 milyon Euro

4 - İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe) 2.8 milyon Euro

3 - Marcos Felipe (Eyüpspor) 3.5 milyon Euro

2 - Uğurcan Çakır (Galatasaray) 9.5 milyon Euro

1 - Ederson (Fenerbahçe) 20 milyon Euro