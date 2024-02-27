TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

FF 27. hafta VAR kayıtları izle şeklinde aramalar trendler listesinde yerini aldı. Taraftarlar maç sonrası oldukça konuşulan pozisyonların VAR monitörüne yansıyan yanlarını takip ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Youtube kanalı üzerinden takip edilen görüntü ve sesler gündemde. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 27. hafta VAR kayıtları dinle!