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Haberler Galeri TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında
Giriş Tarihi: 27.02.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 21:23

TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 27. Hafta VAR kayıtlarını açıkladı. Karşılaşmalarda alınan kararlarla ilgili kayıtların açıklanacağı söyleyen federasyondan ilgili haftaya dair veriler geldi. Fenerbahçe Kasımpaşa ve Galatasaray Antalyaspor VAR kayıtları dinle seçeneği konuşulan pozisyonlar özelinde takip ediliyor. Taraftarlar, Youtube kanalı üzerinden aktarılan ses kayıtları ve görüntülere odaklandı. İşte, TFF 27. hafta VAR kayıtları izle ekranı!

TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

FF 27. hafta VAR kayıtları izle şeklinde aramalar trendler listesinde yerini aldı. Taraftarlar maç sonrası oldukça konuşulan pozisyonların VAR monitörüne yansıyan yanlarını takip ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Youtube kanalı üzerinden takip edilen görüntü ve sesler gündemde. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 27. hafta VAR kayıtları dinle!

TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

TFF 27. HAFTA VAR KAYITLARINI AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 27. hafta karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını Youtube hesabı üzerinden yayımladı. Yayınlarda Gaziantep Başakşehir, Karagümrük Alanyaspor, Galatasaray Antalyaspor, Fenerbahçe Kasımpaşa maçlarına ait konuşulan pozisyonlarda karar aşamasını perde arkası yer alıyor.

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TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

TFF 27. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE-DİNLE

TFF tarafından yayımlanan VAR kayıtlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

VAR KAYITLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, bazı kararların perde arkası:

TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA

VAR Hakemi: Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.

Orta Hakem: Tamam, tamam... Kararım penaltı, kart yok. Kararım penaltı, kart yok.

VAR Hakemi: Penaltı kart yok anlaşıldı. Penaltı kart yok anlaşıldı.

TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında

GALATASARAY 2-1 ANTALYASPOR

VAR Hakemi: Kadir seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum.

Orta Hakem: Topa ilk kırmızılı oyuncu vuruyor. Yakından biraz yavaş oynatır mısın, ona emin olmam lazım. Kırmızı topa vuruyor, rakip ona vuruyor. Tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı.

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