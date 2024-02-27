Giriş Tarihi: 27.02.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
21:23
TFF 27. hafta VAR kayıtları izle-dinle! Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor VAR kayıtları yayında
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 27. Hafta VAR kayıtlarını açıkladı. Karşılaşmalarda alınan kararlarla ilgili kayıtların açıklanacağı söyleyen federasyondan ilgili haftaya dair veriler geldi. Fenerbahçe Kasımpaşa ve Galatasaray Antalyaspor VAR kayıtları dinle seçeneği konuşulan pozisyonlar özelinde takip ediliyor. Taraftarlar, Youtube kanalı üzerinden aktarılan ses kayıtları ve görüntülere odaklandı. İşte, TFF 27. hafta VAR kayıtları izle ekranı!