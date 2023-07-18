TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür belli olacak. Trendyol Süper Lig 2023 – 2024 sezonu ilk maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Final maçları 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Bu noktada Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek sorusu yanıt aramakta. Peki, Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar