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Haberler Galeri TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:10

TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür belli olacak. Trendyol Süper Lig 2023 – 2024 sezonu ilk maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Final maçları 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Bu noktada Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek sorusu yanıt aramakta. Peki, Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 2023 – 2024 Trendyol Süper Lig fikstürü bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? İşte detaylar

TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

TFF SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü geçtiğimiz günlerde çekilecekti ancak ertelendi.

Süper Lig'de fikstür, bu hafta çekilecek.

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TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.

TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

TFF AÇIKLADI
"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.
Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.
Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."

TFF Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? 2023 – 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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