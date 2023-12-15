THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Avrupa Ligi 14. Hafta kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Sarı lacivertli basketbol takımı puan durumunda 12. Sıraya geriledi. Rakibi ise oldukça iddialı. Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda soruları arama motorlarında. Koç Dimitris İtudis ligden kopmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? İşte FB basket maçı hakkında tüm detaylar…