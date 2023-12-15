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Haberler Galeri THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:54

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Avrupa Ligi 14. Hafta kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Sarı lacivertli basketbol takımı puan durumunda 12. Sıraya geriledi. Rakibi ise oldukça iddialı. Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda soruları arama motorlarında. Koç Dimitris İtudis ligden kopmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? İşte FB basket maçı hakkında tüm detaylar…

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

Fenerbahçe Beko Monaco maçı canlı yayın ile takip ediliyor. EuroLeague 2023-2024 sezonu puan durumunda Fenerbahçe'nin güç toplamaya ihtiyacı var. Kadroda yeni stratejiler deneniyor. Fenerbahçe basket maçı kadrosu, maçın yayın saati ve kanalı gibi başlıklar gündemde. Peki; Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco karşısında oynanacak Fenerbahçe basketbol maçı 15 Aralık Cuma günü (bugün) gerçekleşiyor. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya) yönetecek.

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle full HD

FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

Nick Calathes - Oyun Kurucu

Raul Neto Oyun Kurucu

Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

Yam Madar - Oyun Kurucu

Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

Şehmus Hazer - Şutör Gard

Tyler Dorsey - Şutör Gard

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