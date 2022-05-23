Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:33

TİAGO ÇUKUR kimdir? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Çukur nereli, kaç yaşında ve hangi takımda, mevkide oynuyor?

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunun açıklanmasının üzerine Tiago Çukur gündeme geldi. Orta saha forvet oyuncuları arasında yer alan isim, şimdilerde Watford U-23 takımında forma giyen Türk futbolcu olarak tanınıyor. Bu noktada "Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımda, mevkiide oynuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz 19 yaşında olan futbolcu milli takımın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Peki, Tiago Süer Barbaros Çukur kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımda, mevkiide oynuyor? İşte yaşı ve kariyerine dair detaylar...