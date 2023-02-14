Trabzonspor depremzedeler için sahaya çıkıyor! Trabzonspor Basel maçı bilet fiyatları araştırmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tüm geliri Kahramanmaraş depreminde mağdur olan depremzedelere gönderilecek. Bu noktada Trabzonspor Basel müsabakası için hatıra biletleri satışa sunuldu. Başta bordo mavililer olmak üzere tüm futbolseverler, ''Trabzonspor Basel maçı hatıra biletlerii nasıl ve nereden alınır? Trabzonspor Basel maçı hatıra bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.