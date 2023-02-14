Trabzonspor Basel maçı hatıra biletleri satışta! UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Fırtına, deprem bölgesine yardım amaçlı hatıra bileti satışa sundu. Bordo mavili takıma gönül verenler başta olmak üzere binlerce futbolsever, ''Trabzonspor Basel maçı hatıra biletleri nasıl ve nereden alınır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı hatıra bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar.