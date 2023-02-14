Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRABZONSPOR BASEL maçı hatıra biletleri satışta! Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 15:41

TRABZONSPOR BASEL maçı hatıra biletleri satışta! Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır?

Trabzonspor Basel maçı hatıra biletleri satışta! UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Fırtına, deprem bölgesine yardım amaçlı hatıra bileti satışa sundu. Bordo mavili takıma gönül verenler başta olmak üzere binlerce futbolsever, ''Trabzonspor Basel maçı hatıra biletleri nasıl ve nereden alınır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı hatıra bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar.

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ SATIN AL | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti nasıl alınır, ne kadar, kaç TL?

Trabzonspor depremzedeler için sahaya çıkıyor! Trabzonspor Basel maçı bilet fiyatları araştırmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tüm geliri Kahramanmaraş depreminde mağdur olan depremzedelere gönderilecek. Bu noktada Trabzonspor Basel müsabakası için hatıra biletleri satışa sunuldu. Başta bordo mavililer olmak üzere tüm futbolseverler, ''Trabzonspor Basel maçı hatıra biletlerii nasıl ve nereden alınır? Trabzonspor Basel maçı hatıra bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ SATIN AL | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti nasıl alınır, ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ SATIN AL | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti nasıl alınır, ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRELİ Mİ?

Trabzonspor Basel maçı, Exxen ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak. Fırtına, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Exxen ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ SATIN AL | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti nasıl alınır, ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR BASEL BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak. Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınıyor.

Trabzonspor sosyal medya hesabından, 'Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçından elde edeceği tüm geliri kulübümüzle birlikte depremzedelere bağışlama kararı alan iş ortağımız Passo/Passolig'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz' açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ SATIN AL | UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Basel maçı hatıra bileti nasıl alınır, ne kadar, kaç TL?

İşte Karşılaşmanın bilet fiyatları;

Kategori: VİP Platinum: ₺750

Kategori: VIP Gold: ₺500

Kategori: VIP Silver: ₺400

Kategori: Batı: ₺250

Kategori: Doğu: ₺200

Kategori: Yavru Fırtına: ₺125

Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺100

SON DAKİKA