Trabzonspor Basel maçı son dakika açıklaması ile gündeme geldi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA, maç için alınan kararı duyurdu. Fırtına hazırlıklarına tam gaz devam ederken karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. Bu noktada bordo mavili takıma gönül veren taraftarlar, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda yayınlanacak şifreli mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…