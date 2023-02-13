Trabzonspor Basel maçı için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen deprem felaketinde birçok futbolcu yaşamını yitirdi. Hal böyleyken UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçının oynanıp oynanmayacağı merak ediliyordu. UEFA, maç hakkında kararını verdi. Karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı da belli oldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar.