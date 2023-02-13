Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:24

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?

Trabzonspor Basel maçı son dakika açıklaması ile gündeme geldi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA, maç için alınan kararı duyurdu. Fırtına hazırlıklarına tam gaz devam ederken karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. Bu noktada bordo mavili takıma gönül veren taraftarlar, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda yayınlanacak şifreli mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?

Trabzonspor Basel maçı için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen deprem felaketinde birçok futbolcu yaşamını yitirdi. Hal böyleyken UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçının oynanıp oynanmayacağı merak ediliyordu. UEFA, maç hakkında kararını verdi. Karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı da belli oldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar.

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?

Türkiye deprem felaketiyle sarsılırken uluslararası futbol organizasyonları ise kaldığı yerden devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi play-off maçları 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRELİ Mİ?

Trabzonspor taraftarlarının, Acun Ilıcalı'dan bu maçı şifresiz yayınlama talebi de olumlu karşılık buldu.

Exxen ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Ligi play-off turu Trabzonspor Basel maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?
SON DAKİKA